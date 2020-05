Socialistische tandem Rousseau-Magnette blaast regeringsvorming nieuw leven in

Al vier partijvoorzitters zijn de voorbije week langsgekomen bij Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS). De komende dagen komen de volgende vier langs. Dat bevestigen bronnen bij de beide partijen. De inzet van die gesprekken is om af te tasten hoe de andere partijen de mogelijke vorming van een nieuwe federale regering tegen september zien. “Dit is nog maar een eerste stap”, is bij PS te horen. “Maar het is wel logisch dat de grootste politieke familie daarvoor het initiatief neemt.”

Tegelijk heeft Magnette zaterdagochtend op de zogenaamde superkern, waarbij premier Wilmès met de partijvoorzitters samenkomt, gepleit voor een globaal, ambitieus relanceplan voor ons land. Volgens hem gebeurt de economische relance in ons land te versnipperd en is het te weinig ambitieus in vergelijking met landen als Nederland en Duitsland. “We moeten een versnelling hoger schakelen”, aldus de PS-voorzitter. “We kunnen niet wachten tot een nieuwe federale regering gevormd is, zo niet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden.”

Pakket steunmaatregelen

Dat plan zou bestaan uit een totaalpakket van gerichte steunmaatregelen voor horeca, toerisme, evenementen en sectoren die zwaar getroffen werden door de lockdownmaatregelen. Magnette rekent erop dat dit 10 procent van het bruto binnenlands product kan vertegenwoordigen. Omgerekend zou dat zo’n 50 miljard euro zijn.

Paul Magnette Voorzitter PS “We kunnen niet wachten tot een nieuwe federale regering gevormd is, zo niet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden”

Rond de opmaak van zo’n relanceplan zou een aantal partijen zich de komende weken kunnen verenigen, en van daaruit een volwaardige regering op de been brengen die in september van start gaat. Een aantal partijen heeft intussen ook al in die zin gereageerd. Zo is CD&V-voorzitter Joachim Coens het ermee eens dat de discussie over een relanceplan de basis kan vormen voor de vorming van een regering. “Een aantal relancemaatregelen vraagt middelen, dus is er een algemeen kader nodig”, zei Coens aan het persagentschap Belga.

“Elkaar in de ogen kijken”

Zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez zit op dezelfde golflengte: “Een relanceplan kan enkel door een regering met een ruime meerderheid worden uitgevoerd. De onderhandelingen over een relanceplan zullen de kern vormen van een regeerakkoord. Het één kan niet zonder het ander.” Ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci schaarde zich achter de oproep van Magnette. “Het is tijd dat iedereen elkaar eens goed in de ogen kijkt” voor de vorming van een federale regering, stelde ze. “Maar intussen moeten we ook oog hebben voor sectoren die dreigen om te vallen door de coronacrisis. Die sectoren moeten de nodige zuurstof kunnen krijgen.”

De grootste partij aan Vlaamse kant, N-VA, heeft nog niet gereageerd.