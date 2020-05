Fred Willard van “Modern Family” overleden

In Los Angeles is vrijdag acteur Fred Willard overleden. Willard is onder meer bekend van zijn rollen in series als “Roseanne”, “Modern Family” en “Everybody Loves Raymond” en van de mockumentary “This Is Spinal Tap”. De acteur werd 86 jaar en stierf een natuurlijke dood.

“Mijn vader stierf zeer vreedzaam op de fantastische leeftijd van 86 jaar. Hij bleef tot op het einde bewegen, werken en ons gelukkig maken”, aldus zijn dochter Hope Mulbarger in een mededeling.

Carrière van meer dan 50 jaar

Willard heeft er een carrière van meer dan 50 jaar opzitten. Hij verscheen in 1967 voor het eerst op het grote scherm in de film “Teenage Mother”. Na tien jaar van kleinere rollen was hij in 1977 te zien in de comedyserie “Fernwood 2 Night”, wat hem een hosting job opleverde in de legendarische sketchcomedyshow “Saturday Night Live” een jaar later.

Vanaf 1984 begon Willard samen te werken met regisseur Christopher Guest, een van de bezielers en hoofdrolspelers van “This Is Spinal Tap”, de documentaire over de fictieve heavymetalband Spinal Tap. Guest gaf Willard later rollen in nog vijf andere mockumentaries.

Willard had rollen in talrijke televisieseries zoals “Modern Family”, “Roseanne”, “Everybody Loves Raymond”, “New Girl” en “Community” en was ook onder meer te zien in “Jimmy Kimmel Live”, “The Bachelor” (en “The Bachelorette”) en zelfs in “The Bold and the Beautiful”. Hij heeft ook talrijke films op zijn palmares staan, waaronder “Anchorman”, “Austin Powers” en “Harold & Kumar Go to White Castle”.