Koen Geens over sociaal contact voor kinderen: “Als de Veiligheidsraad geen consensus bereikt, dan zal ík mijn nek uitsteken”

“We moeten iets van perspectief brengen voor kinderen voor het einde van deze maand. Als de Veiligheidsraad geen consensus bereikt, dan zal ik mijn nek uitsteken.” Dat zegt justitieminister Koen Geens (CD&V) in De zondag. “Dat is mijn belofte. Ik wil ook versoepelingen. (...) Sociaal contact is voor hen zo mogelijk nog belangrijker dan voor ons.”

Gevangenen, zo zegt, hij mogen dan weer bezoek krijgen vanaf maandag 25 mei. Maar de richtlijnen zullen strikt zijn. Om het coronavirus het hoofd te bieden heeft de minister zowat tien procent van de gevangenen moeten vrijlaten.

“Als u weet dat in sommige cellen twee à drie mensen slapen, dan zal u begrijpen dat een beperkte ontvolking, om dat lelijk woord even te gebruiken, aangewezen was. We hebben geen mensen vrijgelaten die veroordeeld zijn voor zedendelicten en terreur. Laat dat héél duidelijk zijn. Er is niemand vrijgekomen die langer dan tien jaar veroordeeld is .”

Staatshervorming

Corona heeft nog maar eens de mankementen in dit land blootgelegd, geeft hij ook toe in de krant. “Ik kan makkelijk toegeven dat volksgezondheid anders georganiseerd moet worden. Dat moet op één niveau komen. Aansluiting tussen ziekenhuizen en rusthuizen beter moet. Daarom pleit ik voor een staatshervorming. Die twee moeten op Vlaams niveau komen.”

Tot slot moet een vaccin ons opnieuw op adem laten komen. En als het van Geens afhangt wordt dat verplicht aan iedereen. “We doen dat nu ook al. Voor polio bijvoorbeeld.”