WHO schrapte dertig jaar geleden homoseksualiteit uit lijst geestesziekten

De regenbooghuizen van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-en West-Vlaanderen en çavaria roepen zondag alle steden en gemeenten op de regenboogvlag uit te hangen, ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie.

Dit jaar is volgens de regenbooghuizen extra betekenisvol, omdat het op 17 mei exact 30 jaar geleden is dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte.

Op de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) worden wereldwijd acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de holebi- en transgenderbeweging. De meest in het oog springende daarvan is volgens de regenbooghuizen het symbolisch hijsen van de regenboogvlag, die als teken van solidariteit aan talloze openbare gebouwen verschijnt.

In 2019 namen in Vlaanderen volgens Jennifer Tuttle, coördinator van de Vlaamse IDAHOT-campagne, al vrijwel alle gemeenten deel aan de IDAHOT-actie. “Maar in 2020 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Voor het eerst hebben alle gemeenten in Vlaanderen zich geëngageerd om zondag de regenboogvlag uit te hangen.”

Nog steeds onbegrip

De editie van dit jaar is bovendien extra uitzonderlijk omwille van de coronacrisis, die ook op de holebi- en transgendergemeenschap volgens Tuttle een duidelijke invloed heeft. Zo zag Lumi, de vroegere Holebifoon, het aantal oproepen over gender en seksuele voorkeur met zowat vijftig procent stijgen. Bovendien kan de lockdown iemand uit de gemeenschap nog meer bewust maken van het vaak niet zo vanzelfsprekende ‘gewone’ leven, klinkt het.

“Holebi’s en transgenders blijken de lockdown vaak net als heel veilig te ervaren”, zegt Manon Van Engelen, medewerker van Regenbooghuis Limburg. “Nu ze niet naar hun werk gaan en minder buiten komen, hebben ze geen last van pesterijen en moeten ze geen afwijzende blikken trotseren. Daaruit spreekt een pijnlijke waarheid: zelfs in normale omstandigheden krijgen ze nog steeds regelmatig te maken met tegenkanting en onbegrip.”