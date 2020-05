Jonge huisartsen hekelen verdwijnen van premie voor praktijk in huisartsarme regio’s

De huisartsen in opleiding en de jonge huisartsen hekelen het verdwijnen van de impulseo-premie, die startende huisartsen moet stimuleren om zich te vestigen in huisartsarme regio’s.

De Vlaamse regering besliste vrijdag op de ministerraad om die premie af te schaffen en door de korte overgangsperiode wordt de huidige jonge garde voor een voldongen feit geplaatst, aldus de vertegenwoordigers van de huisartsen in opleiding (HOP) en de jonge huisartsen (Jong Domus) in een persbericht.

“Vele huisartsen in opleiding zullen dit najaar starten in hun eigen praktijk of instappen in een groepspraktijk. Hiervoor zijn zij al maanden voorbereidingen aan het treffen en hebben zij een financieel plan opgesteld met de veronderstelling dat ze konden rekenen op steun van de Vlaamse overheid waar nodig”, klinkt het. “Velen onder hen hebben zich reeds contractueel geëngageerd met dit financieel plan in het achterhoofd.”

Minder consultaties

Door deze besparingen en de extra kosten die voortkomen uit de COVID-19-pandemie zal vooral de nieuwe generatie huisartsen getroffen worden, klinkt het nog. Ook kunnen huisartsen minder consultaties per dag uitvoeren door de coronacrisis en dat terwijl jonge artsen nog geen even grote financiële reserve hebben opgebouwd als hun oudere collega’s.