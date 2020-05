Buurman probeert 22-jarige Victoria te versieren met wansmakelijke berichten, zij confronteert hem in Molenbeek met zijn gedrag

Op een wansmakelijke manier werd Victoria Jadot uitgenodigd om naar zijn kot in Molenbeek te komen. Toen haar buurman bleef aandringen, en geen “nee” aanvaarde, ging ze, tegen alle advies van vrienden en familie in, bij hem aanbellen. Zonder maar de minste schroom, confronteerde ze hem met zijn gedrag.

Twee berichtjes, haastig geschreven op een papiertje, kreeg Victoria Jadot (22) van haar buurman in Molenbeek. De kerel nodigde haar telkens uit naar zijn appartementje. Maar dat deed hij op een wansmakelijke manier. Hij wond er ook geen doekjes rond dat hij meer wilde. “Een hete pik” zou op haar wachten.

Op Instagram vertelt ze over haar kot op het gelijkvloers. En hoe ze vaak de ramen openzet om even een luchtje te scheppen. Voor haar buurman was het een uitgelezen kans om twee niets verhullende briefjes op haar bureau te leggen.

“Contacteer mij alstublieft, ik ben je buurman en je bevalt me wel”, stond op het briefje. “Gisteren heb ik door jou niet kunnen slapen. Ik woon recht tegenover jou, in het huis met nummer 59.”

De eerste keer weigerde ze en maakte ze hem duidelijk geen interesse te hebben. Maar toen hij opnieuw probeerde met een schunnige sms, schoot ze in actie.

“Ik heb niets meer van je gehoord, nochtans zit hier een hete pik op jou te wachten. Dit is je kans, profiteer ervan”, sms’te hij. “Je bent altijd welkom, ik woon alleen in mijn studio.”

“Niet reageren”

Voor Jadot was de maat vol. Haar vrienden en familie, die ze vroeg om goeie raad, reageerden op verschillende manieren. “Het valt toch nog mee, hij weet gewoon niet beter”, zei de een. “Let toch maar een beetje op, doe je deur op slot en slaap niet alleen. Zoiets kan snel escaleren”, waarschuwde de ander.

Uiteindelijk besloot Jadot bij de buur te gaan aanbellen. Met haar gsm filmde ze alles. De video is intussen al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.

Hoewel er geen beelden zijn, hoor je een man, die schrikt van haar reactie. En die is fel. “Die degoutante opmerking, daar zijn vrouwen niet mee gediend. Maar het is niet mijn taak om je op te voeden, ik heb wel iets beters te doen. Aanvaard gewoon mijn afwijzing”, reageert ze.

De man excuseert zich nogal flauwtjes. “Ik zag geen andere mogelijkheid om met jou in contact te komen.”

Het filmpje eindigt met een beeld van Jadot, die weer thuis is. “Ik wil mijn raam kunnen blijven opendoen, want ik ben geen slachtoffer. Ik ben geen prooi. Wij moeten als vrouw niet bezig zijn met trucjes om onszelf beter te beschermen, het is aan die gasten om betere manieren te leren. Maar als je je ergens niet goed bij voelt, moet je wel je stem laten horen.”