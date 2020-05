Eén op zes Belgische voetbalrefs geconfronteerd met homofobie

Bijna de helft van de Belgische scheidsrechters zegt dat discriminatie op vlak van racisme, seksisme en homofobie de voorbije jaren is toegenomen op de Belgische voetbalvelden. 16,8 procent van de Belgische refs zegt de afgelopen twee seizoenen zelf met homofobie geconfronteerd te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VUB-student Robin Cnops in opdracht van de Belgische voetbalbond.

In de studie die besteld werd door de Belgische voetbalbond werden 1.162 scheidsrechters uit alle afdelingen van het Belgisch voetbal online bevraagd. 45% van die refs ervaart meer racisme, seksisme en homohaat in ons voetbal. 25% van de scheidsrechters wijst de fans als aanstokers aan. In 13,8 procent van de gevallen zijn de spelers zelf de aanstoker. 16,8% van de refs werd zelf geconfronteerd met homofobie. Dat gebeurde het vaakst in de nationale amateurreeksen.

“Elke vorm van discriminatie is er een te veel”, zegt An De Kock van de voetbalbond in De Zondag. “We zetten ons samen met alle koepels in om dit tot een absoluut minimum te beperken. Zo is er onze jaarlijkse campagne Football for All. Daarnaast leren we onze refs, de veiligheidsverantwoordelijken en de stewards van profclubs hoe ze tegen verbale discriminatie kunnen optreden. Ook het bondsreglement is aangepast, zodat we dit strenger en efficiënter kunnen bestraffen. Homohaat en andere kwetsende spreekkoren willen we uit de wereld bannen.”