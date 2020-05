Conner Rousseau (SP.A) reikt N-VA de hand: “Wij staan open voor een staatshervorming”

SP.A staat open voor een staatshervorming. Dat zei partijvoorzitter Conner Rousseau in een interview in ‘De Ochtend’ op Radio 1.”Het is geen doel op zich”, zegt hij. “Maar wel een middel om het land efficiënter te besturen.”

SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn PS-collega Paul Magnette zijn verkennende gesprekken begonnen met andere partijvoorzitters, met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. Het gaat nog om “embryonale” gesprekken, maar de hoop is dat er tegen eind september een nieuwe federale regering zou zijn.

“Ik ben blij dat we eindelijk weer aan het praten zijn”, zegt SP.A-voorzitter Conner Rousseau kan een staatshervorming weer op tafel liggen. “We hebben nood aan een sterke overheid. Een volwaardige meerderheidsregering, die er eind september moet zijn. Welvaart en welzijn: daar moeten we opnieuw in investeren.”

Niet te veel communautaire kwesties

Zijn partij staat ook open voor een staatshervorming. “Het is geen doel op zich, maar wel een middel om het land efficiënt te besturen.” Eerder pleite CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Standaard voor een overheveling van gezondheidszorg naar het Vlaamse niveau. “Mijn voorkeur gaat uit naar een herfederalisering”, stelt Rousseau. “Maar het mij gaat niet zozeer om het niveau dat het doet. Als het maar efficiënt gebeurt. En acht of negen ministers voor gezondheidszorg lijkt me niet efficiënt te zijn.” Rousseau benadrukt wel dat de sociale zekerheid federaal moet blijven.

Al is een nieuwe staatsstructuur nu niet het belangrijkste, besluit hij. “We moeten ons nu even weg houden van het communautaire.”

Volmachten lopen af

In juni lopen de volmachten van de regering-Wilmès af. Geen enkele partij wil ze verlengen. En het vertrouwen van het parlement is maar gegeven tot september. SP.A-voorzitter Conner Rousseau gaf enkele weken geleden al aan dat hij initiatief wou nemen om de gesprekken opnieuw op te starten. Nu blijkt dat ook te zijn gebeurd. Samen met PS-voorzitter Magnette heeft hij deze week al 4 partijvoorzitters ontvangen, volgende week komen er nog eens 4 partijvoorzitters langs.

Het gaat om de partijen die, naast de socialisten, in de maand maart groen licht gaven voor de volmachten aan de regering-Wilmès: N-VA, Groen, Ecolo, CDH, CD&V, DéFI, MR en Open VLD. Het is niet geweten met wie Rousseau en Magnette deze week gepraat hebben en wie volgende week op de agenda staat. Maar hoe dan ook betekent dit dat de N-VA en de PS opnieuw rond de tafel worden gebracht en dat, althans voor de Vlaamse socialisten, ook een mogelijke staatshervorming op die tafel gelegd kan worden.