Rookhinder na loodsbrand in Langemark-Poelkapelle, buurtbewoners moeten ramen sluiten

Langemark-Poelkapelle - In het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle heeft een ernstige brand gewoed in een loods met een voorraad stro. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Door de rookhinder krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Brandweer Westhoek werd om 3.48 uur opgeroepen voor een loodsbrand in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Bij aankomst was de brand van de loods met een voorraad stro al overgeslagen op een loods met landbouwvoertuigen. Bovendien bedreigde het vuur ook een loods met kalveren. Die loods kon gevrijwaard worden, maar de loods met de landbouwvoertuigen liep ernstige schade op. Enkele tientallen opleggers met stro moeten nu uit de eerste loods gehaald worden om na te blussen.

Door de brand is er rookhinder in de richting van het nabijgelegen gehucht Madonna. “Gezonde rook bestaat niet. Het is aangeraden om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen”, aldus brandweerwoordvoerder Kristof Louagie. Het nablussen zal vermoedelijk zeker tot de middag duren.