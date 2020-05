Topadviseur en “SARS-held” van Chinese overheid: “Autoriteiten Wuhan hebben zaken achtergehouden”

De Chinese autoriteiten hebben essentiële details achtergehouden over de werkelijke omvang van de corona-uitbraak in Wuhan, de plek waar het nieuwe virus wellicht is ontstaan . Dat zegt dokter Zhong Nanshan, medisch adviseur van de Chinese overheid en het gezicht in het Oosten van de strijd tegen COVID-10, in een interview op de Amerikaanse zender CNN.

“China staat voor een enorme uitdaging van een mogelijk nieuwe coronagolf”, zo waarschuwt hij. Dokter Nanshan, de Chinese Marc Van Ranst, noemt het gebrek aan immuniteit onder de gemeenschap een “ernstige zorg”.

Zhong zei dat de Chinese autoriteiten niet zelfgenoegzaam zouden moeten zijn, met het gevaar dat om de hoek blijft dreigen. De afgelopen weken zijn er in heel China nieuwe clusters van gevallen van coronavirus ontstaan, zowel in Wuhan als in de noordoostelijke provincies Heilongjiang en Jilin.

“De meerderheid van de Chinezen is momenteel nog steeds vatbaar voor de Covid-19-infectie, wegens een gebrek aan immuniteit”, zegt Zhong. “We staan ??voor een grote uitdaging, het is niet beter dan het buitenland denk ik op dit moment.”

“Ze vertelden de waarheid niet graag’’

Zhong staat in China bekend als de “SARS-held” voor het bestrijden van de ernstige acute respiratoire syndroom-epidemie in 2003. Deze keer heeft hij de coronavirusuitbraak van het land begeleid.

De dokter stond aan het hoofd van een team van deskundigen dat was uitgezonden om de eerste uitbraak te onderzoeken. Zhong bezocht Wuhan op 18 januari. Hij zei dat hij bij zijn aankomst veel telefoontjes ontving van artsen en oud-studenten. Die waarschuwden hem dat de situatie veel erger was dan de officiële rapporten hadden beweerd.

“De lokale autoriteiten zeiden destijds niet graag de waarheid”, zegt Zhong. “Helemaal in het begin zwegen ze.”

Op 20 januari was het Zhong die op de staatszender CCTV bevestigde dat het coronavirus tussen mensen kan worden overgedragen, nadat de gezondheidsautoriteiten van Wuhan wekenlang hadden beweerd dat er geen duidelijk bewijs was voor overdracht van mens op mens, en dat de uitbraak was “ te voorkomen” en “controleerbaar” was.

Zhong werd achterdochtig

Toen het aantal officieel gemelde gevallen in Wuhan meer dan 10 dagen op 41 bleef, ondanks infecties die zich in het buitenland voordeden, werd Zhong achterdochtig.

“Ik geloofde dat resultaat niet, dus ik bleef maar doorvragen naar de juiste cijfers”, zei hij.

China heeft officieel meer dan 82.000 gevallen van coronavirus vastgesteld, waarvan minstens 4.633 sterfgevallen. Volgens onderzoek, dat de Britse krant The Guardian kon inkijken, zou het aantal mensen dat met het coronavirus besmet is geraakt in China vier keer hoger liggen dan tot nu toe is gemeld.

Nu het virus grotendeels onder controle is, keren de Chinezen langzaam terug naar hun normale leven. De regels om corona het hoofd te bieden zijn versoepeld. Sommige scholen en fabrieken zijn heropend, en dat over heel het land.