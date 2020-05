Van Eyck bij u thuis: bijna 2,5 miljoen mensen virtueel rondgeleid in museum

Naar van Eyck in Gent gaan kijken, ging niet meer door de coronacrisis Foto: fvv

Bijna 2,5 miljoen mensen hebben via de eigen kanalen van Toerisme Vlaanderen (Facebook, YouTube, www.flemishmasters.com) naar privérondleidingen gekeken van “Stay At Home Museum”, een project dat Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) samen met Toerisme Vlaanderen in het leven riep naar aanleiding van de coronacrisis.

Het publiek van “Stay At Home Museum” was verspreid over bijna 100 landen wereldwijd. Vlaanderen en Brussel vormden het zwaartepunt, gevolgd door de zes klassieke doelmarkten van Toerisme Vlaanderen: Spanje, Italië, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK.

Omdat niemand de Vlaamse Meesters de afgelopen maanden kon bezoeken, werden de rollen omgedraaid: Van Eyck, Bruegel, Rubens en Ensor kwamen bij de kunstliefhebber thuis.

Musea weer open

“Door de coronapandemie moest de Van Eycktentoonstelling jammer genoeg de deuren sluiten. Maar niet getreurd. Dankzij het ‘Stay At Home Museum’-project konden we miljoenen kunstliefhebbers van over de hele wereld alsnog in contact brengen met het leven en het werk van onze Vlaamse meesters”, zegt Demir.

Op 18 mei is het International Museum Day. Op deze symbolische dag is de kunstliefhebber bovendien opnieuw welkom in de Belgische musea.