Kleuter in noodopvang blijkt besmet: school in Deinze kan morgen deuren niet openen

Deinze - De lessen in de vrije kleuter- en basisschool Sint-Hendrik in het Oost-Vlaamse Petegem (Deinze) worden morgen maandag niet hervat. Een kleuter die de voorbije weken in de noodopvang op de school verbleef, testte vrijdag positief op het coronavirus.

Maandag worden normaal gezien in alle Vlaamse basisscholen opnieuw leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar verwacht voor de heropstart van de lessen. Maar in Sint-Hendrik zal dat niet lukken. Vrijdag werden verschillende ouders op de hoogte gebracht dat een van de kleuters die de laatste tijd werd opgevangen in de noodopvang van de school positief getest is op het coronavirus.

Het kindje vertoonde milde symptomen en verkeert in goede gezondheid, maar de 16 kleuters en drie leerkrachten die met hem in contact kwamen, moeten 14 dagen in quarantaine. Omdat ook het broertje van de kleuter in de lagere school zit, worden geen risico’s genomen en worden de lessen in de school voorlopig opgeschort. De noodopvang wordt wel nog gegarandeerd, met uitzondering voor de kinderen die in quarantaine moeten.

De andere eerste-, tweede- en zesdejaars van Sint-Hendrik moeten minstens tot woensdag wachten om te weten zijn of ze op maandag 25 mei alsnog terug naar school kunnen. Aangezien er donderdag een feestdag is en vrijdag de brug gemaakt wordt, zal de heropstart wellicht tot dan worden uitgesteld.

De ouders van de betrokken kleuters kregen allemaal een brief mee ter verduidelijking. Een werkgroep preventie komt deze week bijeen.