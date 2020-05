“De nieuwe boze burgers”: steeds meer Europees protest tegen coronamaatregelen

Steeds meer Duitsers gaan de straat op om te protesteren tegen de, in hun ogen, te strenge maatregelen tegen het coronavirus. Ze vinden de regels ondemocratisch. Duitse media spreken over ‘nieuwe boze burgers.’ aar ook in Polen, in het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserland waren er demonstraties.

Na maanden van beperkingen willen de actievoerders dat de economie weer opstart. De regels zijn versoepeld, maar vooral de Duitsers vinden dat het niet snel genoeg gaat. Al het tweede weekend op rij waren er protestmarsen in Frankfurt am Main en München. Vooral in Stuttgart waren er meer dan 5.000 mensen present. De politie moest ook omliggende straten vrijmaken.

Demonstranten in Stuttgart Foto: AFP

Communisten in Berlijn

In Berlijn zie je communistische activisten, die mondmaskers van een hakenkruis voorzien. “Wegens een volstrekt idioot coronavirus is de grondwet buiten werking gesteld”, klaagt een man. Hij en de honderden medebetogers staan dicht op elkaar.

Poolse ondernemers

Ook in de Poolse hoofdstad Warschau kwamen enkele honderden ondernemers op straat, die opnieuw aan de slag willen.

De politie pakt manifestanten op in Hyde park, Londen Foto: REUTERS

Verenigd Koninkrijk

In Hyde Park, in Londen, werd het grimmiger. Mensen zijn er opgepakt. De politie had de demonstranten op voorhand gewaarschuwd afstand te houden. Sommigen lapten de regels aan hun laars, waardoor de politie moest ingrijpen.

Zwitserland

Tot slot verhinderde ook de Zwitserse politie protest tegen de coronamaatregelen voor het regeringsgebouw in Bern. In ons land blijft het voorlopig nog rustig.