Treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge onderbroken na aanrijding in Zedelgem

Zedelgem - Door een persoonsaanrijding ter hoogte van Zedelgem is het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge onderbroken. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. Spoorwegmaatschappij NMBS zal op het traject in beide richtingen vervangbussen inzetten.

De aanrijding gebeurde zondagochtend rond 11 uur in Zedelgem. Het slachtoffer werd aangereden door een trein die vanuit de luchthaven van Zaventem via Kortrijk onderweg was naar Oostende. Op de trein zitten ongeveer dertig reizigers die door de NMBS geëvacueerd zullen worden.

Tussen Lichtervelde en Brugge is het treinverkeer voorlopig in beide richtingen onderbroken. Er zullen vervangbussen ingezet worden om alle reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren.