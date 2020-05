Voetbalreporter Jürgen Geril genoot in Dortmund van de herstart van de Bundesliga: “Onze huidhonger is gestild”

De afkickverschijnselen zijn weg. Na 7 weken kregen we eindelijk weer een dosis topvoetbal. Zaterdag mochten wij zowaar de Duitse grens over richting de topper Borussia Dortmund - Schalke 04. Oké, de 4-0 zege beleefden we niet in het stadion zelf én voetbal zonder publiek blijft surreëel, maar die match bekijken op een terrasje (!) in de stad deed verdorie deugd. Veel deugd.