Wat als… Waasland-Beveren wel een klacht had ingediend na blunder van Antwerp?

Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Dat heeft de Pro League vrijdag beslist. De Waaslanders komen drie punten tekort om zich te redden in de hoogste afdeling. Drie punten die ze eigenlijk gratis hadden kunnen krijgen in augustus nadat Antwerp een flinke administratieve blunder had begaan.

Wat was er juist aan de hand? Op vier augustus stelde Antwerp tegen Waasland-Beveren een speler op die niet eens op de bank zat, of beter gezegd: die niet op de bank had mógen zitten. De 17-jarige Robbe Quirynen mocht 13 minuten voor tijd debuteren van Laszlo Bölöni, maar de naam van de debuterende rechtsback stond niet op het officiële (elektronische) wedstrijdblad. Daarop had teammanager Frédéric Leidgens immers dezelfde achttien namen ingevuld als in Eupen. Een menselijke fout, weliswaar ontstaan na de verwarring vanwege een computerprobleem.

Vlak na de match merkte scheidsrechter Alexandre Boucaut de fout op. Hij kreeg de bewuste vervanging niet doorgevoerd in het systeem, maakte er melding van in zijn verslag en lichtte beide clubs in. Bij de thuisploeg waren ze uiteraard in paniek. Luciano D’Onofrio, Olivier Renard en Sven Jaecques – het sportieve bestuurstrio zeg maar – pleegden druk overleg met Bölöni, die zich ook al naar de haren greep. Bij Waasland-Beveren daarentegen rekenden ze zich al rijk. Iets toevoegen aan het verslag, zoals Boucaut aanbood, deden ze niet, maar ze zagen hun kans schoon om de 4-1-nederlaag in te wisselen voor een forfaitzege, door klacht in te dienen bij de voetbalbond.

Geen klacht ingediend

Maar uiteindelijk besloot Waasland-Beveren toch geen klacht in te dienen. Ze waren niet zeker van hun zaak. Het kon ook zijn dat door die klacht enkel Antwerp drie punten zou kwijtspelen, zonder dat Waasland-Beveren de drie punten zou krijgen. Om dan de Belgische competitie weer op zijn kop te zetten en achteraf misschien met lege handen achter te blijven, daar pasten ze voor. Zeker gezien het feit dat de wissel van Quirynen geen invloed had op de 4-1-nederlaag – die score stond al op het bord –, besloten ze niet in te grijpen. Na de Propere Handen-affaire hadden ze ook gezegd dat het sportieve nu moest primeren, en dan zou dit een verkeerd signaal geweest zijn, waar de nodige kritiek op zou gekomen zijn.

Benieuwd of ze in de bestuurskamer dit weekend al hebben teruggedacht aan die bewuste match begin augustus. Waasland-Beveren telt na 29 speeldagen twee punten minder dan Oostende en degradeert.