Alex Callier reageert na kritiek op zijn ‘Songfestival-boycot’: “Sluit geen artistieke compromissen”

“Ik heb artistiek nog nooit compromissen gesloten. ” Zo verdedigt Alex Callier van Hooverphonic aan VRT zijn beslissing om zaterdagavond niet deel te nemen aan de afsluitende ‘Love shine a light’-cover op het alternatieve Songfestival.

Alex Callier had op sociale media heel wat kritiek gekregen omdat hij met Hooverphonic als enige act weigerde deel te nemen aan de afsluitende hymne. Door de coronacrisis kon het Songfestival dit jaar niet doorgaan in Rotterdam zoals gepland. Maar er was wel een alternatieve tv-uitzending met fragmenten van de gekozen liedjes, die werd afgesloten met een cover van het bekende Songfestivalnummer ‘Love shine a light’ door alle artiesten die normaal gezien zouden deelnemen.

Callier had in Gert Late Night op Vier eerder al aangekondigd dat Hooverphonic daaraan niet zou meewerken. Naar eigen zeggen omdat hij ‘Love shine a light’ een “kutnummer” vindt. Aanvankelijk weigerde hij verdere commentaar, maar op VRTNWS.be reageerde hij nu toch na de storm van kritiek die hij op sociale media te verduren kreeg.

“De enige reden waarom ik dit had overwogen, was als alle opbrengsten van deze hymne naar het goede doel gegaan waren, dan had ik mijn principes aan de kant willen zetten”, luidt het. “Maar dat is nu niet het geval. Het was gewoon een tv-uitzending. Ik heb op voorhand nooit mijn oké gegeven om aan dit soort tv-uitzending mee te werken. Ik heb mijn oké gegeven om mee te doen aan het Eurovisiesongfestival. En dat doe ik ook met 200%.”

Naar eigen zeggen begrijpt Callier de commotie dan ook niet goed. Volgens hem is ‘Love shine a light’ geen gepast nummer in deze “moeilijke tijden”. “Mensen die echt met miserie geconfronteerd worden, weten dat ‘Love shine a light’ iets te snel door de bocht is. En dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit.”