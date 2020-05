Tropische storm Arthur trapt het orkaanseizoen vroegtijdig af

De eerste tropische storm van het jaar voor de Amerikaanse kusten is een feit. Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum waarschuwde zaterdagavond, lokale tijd, voor storm Arthur. Voor het zesde jaar op rij krijgt een storm een naam, nog voor de start van het officiële orkaanseizoen op 1 juni.

Tropische storm Arthur raast boven de Atlantische Oceaan, eerst ter hoogte van de staat Florida. Het orkaancentrum stuurde een vliegtuig om de nodige metingen te doen. Zo begeeft Arthur zich met een windsnelheid tot zowat 64 kilometer per uur (40 mijl per uur) richting het noordnoordoosten. Er is een waakzaamheidsalarm voor delen van North-Carolina, enkele staten noordelijker dan Florida. Daar zou de storm kort aan wal gaan, wat niet het geval was in Florida.