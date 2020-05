Kleine speeltuinen in Antwerpen gaan toch open: “Anders wordt het onleefbaar”

Antwerpen - Vanaf maandag gaan in Antwerpen de kleinere speeltuintjes, in straten en op pleintjes, weer open. Die beslissing van de stedelijke veiligheidscel lijkt op het eerste gezicht in te druisen tegen de regels van de Nationale Veiligheidsraad, maar de stad en burgemeester De Wever ontkennen dat. De grotere speeltuinen, in parken en op trekpleisters, blijven in ieder geval wel gesloten.

Vanaf maandag gaat de tweede fase van het afbouwplan van de coronamaatregelen in. Eerder deze week liet de Nationale Veiligheidsraad weten dat tijdens die tweede fase trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, ook weer mogen openen mits enkele voorwaarden. Eén van die voorwaarden was dat speeltuinen gesloten moeten blijven. Die zouden immers te veel volk kunnen lokken, onder andere ook ouders en grootouders, waardoor er samenscholingen dreigen te ontstaan en verschillende generaties gemengd worden.

Maar kleinere speeltuintjes op het openbaar domein gaan in Antwerpen vanaf maandag wel weer open. Dat heeft de veiligheidscel van de stad Antwerpen beslist. “Het gaat heel duidelijk om plaatsen waar slechts enkele speeltuigen staan”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. “Grotere speeltuinen, zoals bijvoorbeeld die in het Nachtegalenpark, blijven voor alle duidelijkheid wel gesloten.”

“Kinderen uit de buurt, die vaak uit grote, soms arme gezinnen komen en geen tuin hebben, moeten op het openbaar domein kunnen komen. Dat wordt zelfs aanbevolen”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan VRT. “Dan moeten we daar ook de mogelijkheden voor creëren, aders wordt een stad onleefbaar. We passen de regels van de Nationale Veiligheidsraad toe - weliswaar in een stedelijke context - en proberen om samenscholingen te vermijden. Als mensen verstandig zijn en hun handen ontsmetten voor en na, dan is dit volgens mij geen inbreuk op de wet en zijn we perfect in orde.”