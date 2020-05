Coronapandemie kost Europese topclubs nu al 3,3 miljard euro

De Europese clubs uit de topcompetities lijden meer dan 3,3 miljard euro verlies vanwege de coronapandemie, zelfs als de grootste liga’s hun seizoen nog kunnen beëindigen. Als dat niet lukt, kan het verlies oplopen naar 6 miljard euro. Die cijfers zijn volgens de BBC berekend tijden een vergadering van tal van betrokkenen.

Van de grote voetbalcompetities is de Bundesliga inmiddels hervat. De Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A en de Engelse Premier League zijn vastberaden hun competities af te maken en bereiden een hervatting voor, juist ook om dat dreigende miljardentekort te voorkomen. Van de vijf grootste Europese topcompetities is alleen de Franse Lique 1 is al wel beëindigd, met het PSG van Thomas Meunier als kampioen.

De Europese bond UEFA gaat er nog altijd vanuit dat het Europese seizoen in augustus kan worden beëindigd en dat is inclusief de Champions League en de Europa League. Voorzitter Alexander Ceferin heeft dat in een interview met beIN Sports nogmaals herhaald. “Het dagelijks bestuur moet de speeldata nog bevestigen, maar zoals de zaken er nu voor staan, kan het seizoen in augustus eindigen.”

In België besliste de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag het seizoen definitief te beëindigen. Club Brugge, autoritair leider na 29 speeldagen, mocht zich voor de zestiende keer landskampioen noemen.