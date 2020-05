Sommige grootouders mogen weer op kleinkinderen passen, afstand bewaren hoeft niet, Marc Van Ranst: “Gebruik uw gezond verstand”

Goed nieuws voor ouders en grootouders. Oma en opa kunnen in bepaalde gevallen weer op hun kleinkinderen passen, zo kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zondag aan op Twitter. Voor alle duidelijkheid: afstand moet niet bewaard worden, omdat dat onmogelijk is, zegt ook dokter Erika Vlieghe. Alle vragen op een rijtje gezet.

Wat vinden de virologen daarvan?

De maatregel werd volgens viroloog Marc van Ranst al een hele poos doorgesproken met de virologen. “Dit blijkt het goede moment om dit te doen”, zegt dokter Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie moet uitstippelen (GEES). Zij wijst onder meer op de dalende trends en de beperkte ziektelast voor -65-jarigen.

Of dit nu betekent dat kinderen ook weer bij de grootouders kunnen blijven slapen?

“Dat is niet mijn beslissing”, benadrukt de virologe. “We hebben er nooit een chronometer bijgezet, gezond verstand is belangrijk in deze gezondheidscrisis. We hebben in elk geval geen avondklok ingevoerd voor grootouders.”

Volgens Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum, is het niet de bedoeling dat de kleinkinderen bij hun grootouders overnachten.

Moet die afstand van anderhalve meter bewaard worden?

“Dat wordt moeilijk”, zegt Vlieghe . “De regel zegt: afstand bewaren. Maar in dit geval is dat tegennatuurlijk”, stelt ook Van Ranst. “Daarom adviseren we mensen dat ze hun gezond verstand gebruiken. Een foutloos parcours rijden, kan je niet van hen verwachten.”

Is de opvang aan voorwaarden verbonden?

Jawel. Zo moeten de kleinkinderen en grootouders deel uitmaken van de zelfgekozen sociale bubbel, dus van de vier extra personen die sinds een week aan een bubbel mogen worden toegevoegd.

Wat als ik al iemand anders heb gekozen in mijn sociale bubbel?

Marc Van Ranst: “De regel is duidelijk, je moet je aan de bubbel houden. Je kan niet zomaar gaan switchen.”

Mogen kleinkinderen uit verschillende gezinnen op hetzelfde moment worden opgevangen?

“Neen, tenzij ze in diezelfde bubbel zitten”, legt Van Ranst uit.

Mogen alle grootouders kinderen bijhouden?

Neen. Het is belangrijk dat de grootouders in kwestie niet tot een risicogroep behoren, hetgeen betekent dat ze bijvoorbeeld niet ouder mogen zijn dan 65 jaar en geen onderliggende gezondheidsproblemen mogen hebben, stelt van Ranst. Ze kunnen ook niet tegelijk mantelzorger zijn, verduidelijkt Vlieghe.

Kan een uitzondering gemaakt worden voor mijn mama van 66 jaar die kerngezond is?

Marc Van Ranst: “Gezondheid is een imperfect criterium. Een mens van zeventig kan gezonder zijn dan een mens van vijftig. In principe mag het niet. Maar wij maken geen wetten, wij geven enkel adviezen. Nogmaals: gebruik je gezond verstand.”

Mogen grootouders de kindjes knuffelen?

“De regels zijn de regels, en die zeggen: knuffelen mag niet”, aldus Van Ranst. “Vergelijk het met de situatie nu in de scholen, daar moet die afstand bewaard worden.” Maar in realiteit is het quasi onmogelijk om het niet te doen, beseft Van Ranst ook. “Breng vooral je zieke kinderen niet naar je ouders. In het verleden gebeurde dat meermaals. Dat we nu met z’n allen beseffen dat dat niet meer kan, is de grootste gezondheidswinst.”

Hoe besmettelijk zijn kinderen eigenlijk?

Volgens microbioloog Herman Goossens (UZA) heeft onderzoek uitgewezen dat het aantal besmette kinderen laag is. “We zien dat vanaf de leeftijd van één jaar het aantal infecties zeer sterk daalt en dat dat dan heel laag blijft tot de leeftijd van ongeveer tien jaar.”

Als mijn ouders mijn kinderen knuffelen, kan ik dan ook mijn ouders weer eens goed vastpakken?

Van Ranst: “Nee, dat kan niet. Ook hier weer zijn de regels duidelijk.” De verduidelijking is intussen ook opgenomen in de rubriek “veelgestelde vragen” op de website info-coronavirus.be.