Gwendolyn Rutten: “Paars heruitvinden en kijken wie we kunnen meetrekken”

Voor Gwendolyn Rutten, nog enkele weken Open Vld-voorzitster, moeten socialisten en liberalen de basis vormen van de nieuwe federale regering. “We moeten paars opnieuw uitvinden en kijken wie we kunnen meetrekken”, reageerde ze zondagmiddag in VTM NIEUWS op het nieuws dat haar socialistische collega’s Conner Rousseau (sp.a) en Paul Magnette (PS) hun collega’s consulteren over de regeringsvorming.

Naar verluidt heeft het duo de voorbije week al vier partijvoorzitters gezien en volgen er nog vier volgende week. Het gaat om de partijen die midden maart de volmachten voor de regering-Wilmès hebben gesteund, dus niet Vlaams Belang en PVDA. Rutten bevestigde zondag dat zij de twee al heeft ontmoet, Vlaams minister-president Jan Jambon bleef in De Zevende Dag het antwoord schuldig of Bart De Wever al een gesprek gehad heeft. Ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci wilde niet bevestigen of zij haar socialistische collega’s al gezien heeft.

Volgens Conner Rousseau is het niet de bedoeling al echt aan de regeringsvorming te werken. “We gaan geen tekst opstellen, maar een tabel of kader maken”, voor iemand anders, die daarmee dan een regering kan vormen, verduidelijkte hij in De Zevende Dag. De sp.a-voorzitter wil onder meer weten of er iets veranderd is door de coronacrisis. Wie wil er nu nog besparen op de zorgsector? Volgens Rousseau is er een sterke overheid nodig, die zowel de bedrijven als de mensen helpt. “Het water staat aan de lippen van de horeca en de cultuur, van gezinnen en bedrijven”, klonk het.

Voor sp.a is een staatshervorming bespreekbaar, op basis van twee principes: solidariteit en efficiëntie. Daarbij moeten ook een aantal zaken geherfederaliseerd worden. Rousseau had het over de gezondheidszorg en het klimaat. Maar Jan Jambon liet zondag nogmaals verstaan dat er van een herfederalisering van de gezondheidszorg voor de N-VA geen sprake kan zijn. Eerder pleitte ook CD&V-voorzitter Joachim Coens voor een volledige regionalisering van de gezondheidszorg. Gwendolyn Rutten ziet een staatshervorming eerder in het perspectief van 2024.

“Na corona zal een volwaardige regering onze economie weer moeten laten draaien en er zullen ook sociale hervormingen nodig zijn. We moeten eerst de taart bakken en dan verdelen”, stelde Rutten. “Onze gezondheidszorg en zorgpersoneel hebben ongelooflijk sterk werk geleverd. We moeten ook hier verder hervormen om hen beter te ondersteunen, bijvoorbeeld met meer handen aan het bed”, aldus de Open Vld-voorzitster, die ook pleitte voor een hervorming van de woonzorgcentra.

