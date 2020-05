Bejaarde man zwaargewond na ongeval met vluchtmisdrijf: politie zoekt getuigen

Blankenberge - De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Blankenberge. Een bejaarde man raakte daarbij zwaargewond. Hij werd wellicht aangereden door een donkerkleurig “busje”. De politie verspreidde ondertussen een oproep naar eventuele getuigen.

Het ongeval zou gebeurd zijn op zaterdag 16 mei tussen 15 en 15.45 uur. In welke straat dat precies was, is echter niet helemaal duidelijk. Wellicht was dat in de onmiddellijke omgeving van de Marie-Josélaan, de Koning Boudewijnlaan, de Monseigneur Waffelaertlaan, de Koning Albert I-laan, de Prinsenlaan, of de Stationsstraat.

Wie iets meer weet of iets gezien denkt te hebben kan contact opnemen met de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke.