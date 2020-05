Duits café verplicht klanten om hoedje met zwembadnoedels te dragen om nodige afstand te bewaren

Efficiënt, dat misschien wel. Maar misschien ook belachelijk? Klanten die in café Rothe in het Duitse Schwerin een terrasje willen doen, moeten verplicht een rieten hoedje dragen waaraan zwembadnoedels zijn bevestigd. Zo zijn ze wel verplicht om de nodige afstand te houden met andere klanten.

Afgelopen zaterdag mochten de eigenaars van café Rothe in Schwerin hun deuren eindelijk weer openen. Na twee maanden verplichte sluiting. In plaats van vloermarkeringen en schermen te gebruiken om mensen uit elkaar te houden, kozen de uitbaters voor een eenvoudigere en goedkopere oplossing: ze delen strohoeden uit met twee kleurrijke zwemnoedels aan de bovenkant. Zo blijven mensen ver genoeg uit elkaar. Wie de hoed weigert te dragen, is niet welkom in het café.

Maar geklaagd werd er zeker niet, zeggen de uitbaters. “Het is duidelijk dat mensen blij zijn dat ze eindelijk nog eens een pintje kunnen drinken op een terras.”