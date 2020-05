Volg om 17u30 hier LIVE de virtuele titelviering én titelwedstrijd van kersvers kampioen Club Brugge

Vanwege de coronacrisis kan Club Brugge de zestiende landstitel niet met een groots supportersfeest vieren. Maar om dat verlies goed te maken, organiseert blauw-zwart zondag een virtuele kampioenenshow. De show start zondag om 17u30.

De Algemene Vergadering van de Pro League riep Club Brugge vrijdag uit tot Belgisch kampioen van het seizoen 2019-2020. Hoewel de competitie wegens de coronacrisis een speeldag voor het einde van de reguliere fase werd stopgezet en er geen play-offs volgden, steekt blauw-zwart verdiend zijn zestiende titel op zak. De titel vieren op het veld, laat staan met de supporters, zit er deze keer niet in. Maar toch voorziet blauw-zwart een virtuele kampioenenviering.

“We trappen af met een heuse titelmatch!”, klinkt het bij Club Brugge. “Voel jij de stress al opkomen? Stijn De Groote, Rik Verheye en Leo Van der Elst zorgen voor de volledige omkadering vanuit onze studio. Bij winst vieren we nadien op de beats van DJ Clinton Mata én natuurlijk samen met jullie, de beste supporters van de wereld!”, luidt het.

“Zo zullen alle spelers en supporters nadien intunen op onze Zoom party. Zo is de volledige Clubfamilie nog dichter bij elkaar op deze speciale dag. Trommel je vrienden op en ontmoet elkaar op ons virtuele feestje! Genoeg op de planning om er een geweldige dag van te maken! Tot zondag!”

Vormer: “We gaan nog een keer alles geven”

Aanvoerder Ruud Vormer spreekt de fans ook kort toe in een videoboodschap. “Beste supporters, gefeliciteerd met het behalen van de titel”, opent de Nederlander. “Het was weer een fantastisch jaar, eigenlijk een ongelooflijk jaar. We hebben er erg van genoten, ook door jullie. Want zonder jullie wordt het niks, denk ik. Dit is inmiddels mijn derde titel. Wel een hele speciale door coronatijden, maar we gaan er erg van genieten. Zondag gaan we nog een keer alles geven in een spetterende titelwedstrijd, en een feestje. Hou alle kanalen van Club Brugge in de gaten en dan kom je alles te weten. Tot dan!”

Clement: “Jongens verdienen een feestje”

Het is voor Club de zestiende titel uit zijn geschiedenis. De vorige dateerde van het seizoen 2017-2018. Coach Philippe Clement mag zijn tweede titel op rij vieren.

“Het is de voorbije acht weken een moeilijke periode geweest voor ons allemaal, de coaches, de spelers, omdat we niet wisten waar we aan toe waren”, reageerde Clement. “Het is een heel speciale uiteraard. Twee maanden geleden kregen we al felicitaties van andere clubs, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Dan moet je uitleggen aan je spelers dat ze moeten blijven trainen. Nu viel dan eindelijk de beslissing. De jongens verdienen ook een feestje. Ze hebben een heel jaar lang heel hard gestreden en zijn ook heel constant gebleven in hun prestaties. Zelfs met een wedstrijd minder hebben we een nieuw puntenrecord neergezet in de reguliere competitie sinds de invoering van de play-offs.”