Knieoperatie nodig? Er staan 6.000 patiënten op de wachtlijst

Van knieprotheses tot meniscusoperaties. Wie aan zijn knie moet geopereerd worden, zal nog wat geduld moeten oefenen. Door de coronamaatregelen werden alle niet-dringende ingrepen uitgesteld. Gevolg is dat er nu 6.000 patiënten op een knieoperatie wachten.

De kniechirurgen in ons land voerden in de periode van de lockdown slechts 3 procent van de ingrepen uit die ze normaal zouden doen. Ze zagen maar 12 procent van het normale volume van de consultaties. Dat blijkt uit een bevraging van de Belgian Knee Society die de Artsenkrant kon inkijken.

Voorzitter Peter Verdonk (AZ Monica, gastprofessor Universiteit Antwerpen) stuurde een bevraging naar het 100-tal aangesloten kniechirurgen, en vroeg hen naar het aantal consultaties en ingrepen dat ze gedaan hebben de jongste weken. En hoeveel ze er normaal doen in die periode.

Van 68 naar… 2

“Waar we als kniespecialist normaal 560 patiënten zouden gezien hebben in de lockdownperiode, waren dat er nu maar 69, en waar we normaal 68 ingrepen uitvoerden waren dat er nu maar 2.” De kniespecialisten hebben daarmee samen naar schatting een totale achterstand opgebouwd van ongeveer 6.000 ingrepen en 50.000 consultaties.”

De meeste kniechirurgen gaven in de bevraging aan dat ze denken nu veel meer tijd te zullen moeten besteden aan het werk. Met avondconsultaties en werken op zaterdag. Daarnaast zullen artsen efficiënter moeten gaan werken, en zullen patiënten ook beter voorbereid naar de consultatie moeten komen, weet de Artsenkrant.

Vanaf nu kunnen de gewone consultaties en operaties weer doorgaan. Maar op de meeste plaatsen is dat nog niet aan het oude ritme.

Hoeveel patiënten er vandaag rondlopen die bijvoorbeeld nog niet bij cardiologen, algemene internisten, oncologen of orthopeden zijn geraakt voor een diagnose en behandeling van hun problemen, is niet bekend.