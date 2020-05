Plots duikt overal filmpje op van een hartstochtelijk kussende Messi: “Voor de wereld vergaat”

Plots gaat een video van een hartstochtelijk kussende Lionel Messi viraal op sociale media. De Argentijnse superster en zijn vrouw/jeugdvriendin Antonela houden zich niet in, terwijl de twee doorgaans niet te koop lopen met hun privé-leven. Waarom laten ze zich deze keer dan zo expliciet filmen?

Het is de Puerto Ricaanse rapper Residente die het koppel wist te strikken voor zijn nieuwste videoclip “Antes Que El Mundo Se Acabe”, of vrij vertaald “Voor de wereld vergaat”.

De twee komen maar enkele seconden in beeld (1:58 in onderstaande video) naast tal van andere beroemdheden zoals Ben Affleck, Ricky Martin, rapper Bad Bunny en die andere Argentijnse superster Paulo Dybala van Juventus met zijn vriendin Oriana Sabatini. De video bevat in totaal 113 kussen van beroemdheden uit de hele wereld tijdens de coronaviruspandemie.

Lionel Messi en Antonela Roccuzzo zijn al samen van in hun jeugd in Rosario. Het echtpaar heeft drie zonen samen: Thiago, Matteo en Ciro. Op hun trouw in 2017 hielden ze zich ook al niet in op de rode loper met een innige kus:

Foto: Photo News

Opvallend is dat er veel minder te doen is rond de kus van Paulo Dybala met zijn vriendin Oriana Sabatini, hoewel die enkele weken in quarantaine zat nadat het coronavirus bij hem was vastgesteld. Dybala is nog maar net hersteld van het virus, nadat hij de test vier keer zou hebben doorstaan.