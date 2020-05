Veiligheidsdiensten waarschuwen voor nepvideo’s die 5G-technologie aan coronavirus linken

Vorige maand werd een mast in het Limburgse Pelt in brand gestoken Foto: rr

Op sociale media is een verontrustende video verschenen die een verband legt tussen het coronavirus en 5G-technologie. Het filmpje is tienduizenden keren gedeeld. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt dat het om een vervalst filmpje gaat vol desinformatie. De video werd intussen verwijderd.

De korrelige video is met een telefoon gemaakt door een man die eruitziet als een Britse zendmastmonteur. Hij vertelt dat zijn opdrachtgever Vodafone hem had verboden een schakelkastje in een zendmast te openen maar dat hij dat toch heeft gedaan. Verontwaardigd toont hij een printplaat met daarop een aanduiding ‘Cov-19’.

“Ik geloof niet in samenzweringstheorieën”, zegt de man in de nepvideo. “Maar ik heb wel veel gelezen over Covid-19. Waarom stoppen ze dit soort schakelingen in zendmasten”, vraagt hij zich verwonderd af.

Dat de video niet echt is, blijkt uit een detail op de achtergrond. Op de motorklep van het monteursbusje ligt een opengevezen kastje. Dat blijkt een oude Virgin Mediabox te zijn. Ook de printplaat blijkt afkomstig uit zo’n set voor kabeltelevisie, bevestigt het bedrijf aan persbureau Reuters.

De letters Cov-19 zijn echter nooit door het bedrijf zelf aangebracht, aldus Virgin in een reactie aan de Nederlandse Telegraaf. De kabeltechnologie heeft bovendien helemaal niets te maken met 5G.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt niet uit te sluiten dat dit soort van valse berichten met misleidende informatie aanleiding gaf voor verschillende brandstichtingen aan zendmasten voor 5G in Nederland.

Ook in ons land is al een mast in brand gestoken. Die had geen 5G-zender, maar dat wisten de daders vermoedelijk niet. Het onderzoek naar de daders loopt nog altijd.

LEES OOK. Brandplaag bereikt nu ook ons land: politie moet gsm-masten bewaken (+)