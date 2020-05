Minister Ducarme (MR) dient Ben Weyts van antwoord over katje Lee: “Euthanasie is de enige mogelijke optie”

Nadat Ben Weyts (N-VA) al van zich liet horen, mengt nu ook federaal minister Denis Ducarme (MR) zich in de zaak rond het gesmokkelde katje Lee. In een brief aan Weyts verdedigt Ducarme de euthanasie van de kat. “Er is geen alternatief.”

‘”Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die wordt overgedragen door een virus dat in meer dan 150 landen aanwezig is. Elk jaar sterven meer dan 55.000 mensen ter wereld aan de gevolgen van de ziekte, 40 procent van de slachtoffers zijn kinderen.” Zo begint de brief die federaal minister Denis Ducarme (MR) vanmiddag verstuurd heeft naar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Weyts mengde zich de voorbije dagen in de zaak rond het katje Lee. Dat werd begin april door de Antwerpse studente Selena Ali illegaal vanuit Peru naar ons land gebracht, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van rabiës - of hondsdolheid - gerespecteerd werden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), oordeelde daarom dat het katje meteen geëuthanaseerd moet worden.

“Terugsturen sowieso geen optie”

Weyts was het daar niet mee eens. “De studente heeft een fout gemaakt en moet daarvoor boeten, maar dat betekent niet dat daarom het diertje dood moet”, zei hij bij Radio 2. “Dat is niet alleen onnodig, maar ook onwettig.” Volgens Weyts stelt de Europese wetgeving dat eerst geprobeerd moet worden om het katje terug te sturen. “Als dat niet kan - zoals hier het geval is - dan moet het vervolgens in quarantaine geplaatst worden. Enkel als die opties niet kunnen, mag men overgaan tot euthanasie.”

Dat alles schreef Weyts ook in een brief aan Ducarme, die bevoegd is voor het FAVV. Die dient hem nu van antwoord. “Toen ik zelf net op dit departement aankwam, was mijn reactie gelijkaardig aan die van Weyts”, zegt Ducarme aan de redacite De Standaard. “Dit gaat mij zeker en vast aan. Ik ben een groot dierenvriend. Maar als je A en B optelt, zie je dat er in deze zaak geen alternatief is.”

In zijn brief wijst Ducarme erop dat “eens een mens besmet is, hij 48 uur heeft om aan de dood te ontsnappen” en dat “Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid”. Het katje terugsturen, zoals Weyts opperde, “was sowieso geen optie aangezien mevrouw Ali niet kon aantonen waar en in welke omstandigheden het dier dan precies terecht zou komen”, schrijft Ducarme. “Bovendien zijn er door de Covid-19-crisis nauwelijks vluchten en mag een illegaal geïmporteerd dier niet zomaar de landsgrenzen over.”

“Grondige risicoanalyse

Quarantaine dan, zoals Weyts als tweede alternatief aanhaalde? “Evenmin een optie”, schrijft Ducarme. Er bestaan in België immers “geen erkende quarantainecentra voor honden en katten”. Het zou volgens de minister bovendien “onverantwoord zijn om door illegaal en ondoordacht handelen van mevrouw Ali anderen (dieren, personen) in gevaar te brengen.”

“Gelet op deze grondige risicoanalyse werd besloten dat euthanasie de enige mogelijke optie was”, schrijft Ducarme. “Dit werd ook op een gemotiveerde wijze meegedeeld aan mevrouw Ali.” De minister wijst er ook op dat de Raad van State, bij wie Ali vervolgens aanklopte “in haar arrest van 8 mei 2020 alle middelen van mevrouw Ali verwierp”. “De beslissing van het FAVV gaat geenszins in tegen de dierenwelzijnswet”, besluit Ducarme.