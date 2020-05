Waarnemend Oost-Vlaams gouverneur pleit voor captatieverbod

De waarnemende gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, pleit voor een captatieverbod. “Als de code oranje ingevoerd wordt door de Vlaamse droogtecommissie, zal ik pleiten om een captatieverbod partieel in te voeren”, zegt Detollenaere. “Een sproeiverbod is nog niet aan de orde.”

Door de droogte van de laatste weken is het grondwaterpeil in onze streek opnieuw bijzonder laag, zo bleek vorige maand al uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dinsdag komt de Vlaamse Droogtecommissie samen en woensdag de provinciale Droogtecommissie. Bij een code oranje adviseert de droogtecommissie alle gouverneurs om een waterverspillingsverbod in te stellen en een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen.

“Als de code oranje zal ingevoerd worden, ga ik woensdag inderdaad pleiten bij onze stakeholders - het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg, de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, Voka - om een captatieverbod partieel in te voeren”, zegt Detollenaere aan TV Oost.

In 2018 en 2019 gold niet alleen een captatieverbod, maar ook een sproeiverbod in Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. “Een sproeiverbod is vandaag zeker niet aan de orde. We zijn nog maar medio mei. De vorige jaren was dat rond de zomerperiode. Maar laat ons zeggen dat we nu toch al aan de mensen de hint geven: Ga spaarzaam om met water. Overdrijf niet in het nemen van uw douches, overdrijf niet met het besproeien van uw gazon, overdrijf niet met uw planten en bloemen water geven, overdrijf bijvoorbeeld ook niet met het vullen van kinderbadjes, niet overdadig met drinkwater uw auto wassen”, zegt de waarnemende gouverneur.

