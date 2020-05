Op straat zonder mondmasker in Qatar: 50.900 euro boete

Wie in Koeweit of in Qatar in het openbaar geen mondmasker draagt, kijkt aan tegen een hoge boete of celstraf, zo maakten de regeringen van beide Golfstaten zondag bekend. Qatar spant de kroon: wie betrapt wordt betaalt 50.900 euro.

Die drastische maatregelen zijn volgens de overheden nodig om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

Het ministerie van Volksgezondheid van Koeweit zegt dat mensen zonder mondmasker een maximumboete van 5.000 dinar (ongeveer 15.000 euro) kunnen verwachten. De hoogst mogelijke celstraf is drie maanden.

In Qatar worden overtreders nog zwaarder beboet. Wie daar op straat wordt betrapt zonder mondmasker, mag op een boete van 200.000 rial (ongeveer 50.900 euro) rekenen. Of een celstraf tot drie jaar. Het land hanteert daarmee de strengste straffen ter wereld.

Het zijn vooral mannen die gestraft worden, want veel vrouwen lopen er nog altijd gesluierd en houden het grootste gedeelte van hun gezicht sowieso bedekt.

Volgens officiële tellingen zijn er in de zes Golfstaten in totaal 137.400 besmettingen met het nieuwe coronavirus en 693 doden. Het virus kwam de landen binnen via reizigers uit het buitenland, waarna het zich verder verspreidde onder de arbeidsmigranten die in armtierige omstandigheden dicht op elkaar wonen. Want het is niet allemaal goud wat blinkt in de Golfstaten. Er is ook veel armoede.

Qatar heeft restaurants, scholen, bioscopen, shoppingcentra en moskeeën laten sluiten, maar de bouwwerven blijven wel open in aanloop naar het WK voetbal van 2022. Daar werken vooral buitenlandse werkkrachten.