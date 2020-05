Pakketten over gevangenismuur gegooid: heibel tussen gedetineerden en cipiers tijdens wandeling

De federale reserve kwam half maart ook al naar de gevangenis in de Sint-Jacobstraat, samen met de collega’s van de lokale politie. Foto: archief svl

Dendermonde - Onbekenden hebben zondagavond pakketten over de gevangenismuur gegooid in Dendermonde. Daardoor ontstond heibel tussen enkele gevangenen en de cipiers.

Wat er precies in de pakketten zat, heeft het gevangeniswezen niet bekendgemaakt. De directie besloot om de gevangenen op wandeling te laten tot de veiligheid opnieuw gegarandeerd kon worden.

Daarbij werd de federale politie ingeschakeld. De federale reserve kwam net als half maart naar de Sint-Jacobstraat, samen met de collega’s van de lokale politie van Dendermonde.

Geen bezoek door corona

Op maandag 18 mei komt er overleg over wat zich heeft voorgedaan. Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) zal daarbij aanwezig zijn. Het is de bedoeling om na te gaan hoe er ingegrepen kan worden om ervoor te zorgen dat niets meer over de muur kan worden gegooid.

Dat zou de voorbije periode toch meermaals gebeurd zijn. De gevangenen mogen sinds de invoering van de coronamaatregelen geen bezoek meer ontvangen. En dat veroorzaakte half maart al een oververhitte situatie.