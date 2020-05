Viroloog Marc Van Ranst sluit voetbalstadions gevuld tot 40 procent niet uit: “Hoe sneller met publiek, hoe beter voor iedereen”

Wedstrijden zonder publiek, zoals in Duitsland, is volgens Marc Van Ranst niet de bedoeling: “Dat is enkel behelpen in de eerste fase.” Foto: Photo News

De huidige voetbalcompetitie in België werd vrijdag officieel afgesloten, het volgende seizoen zou in principe in het weekend van 7 augustus beginnen. Wellicht achter gesloten deuren, maar Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB), hoopt toch wedstrijden met supporters af te kunnen werken. Stadions met een bezetting van 30 tot 40 procent sluit ook viroloog Marc Van Ranst niet uit.

Volgens Mehdi Bayat moet het al snel mogelijk zijn om als vader en zoon samen naar het voetbal te gaan kijken. “Op voldoende afstand van andere ‘bubbels’, om zo tot een stadion te komen met een bezetting van 30 tot 40 procent”, klonk het bij VTM Nieuws .

“Ik denk dat dit de enige rendabele en aangename manier is om opnieuw snel een wedstrijdbeleving te hebben”, trad viroloog Marc van Ranst er de KBVB-voorzitter bij. “Ik zou zelfs zeggen: dit is een goede opportuniteit om van het voetbal een familiegebeuren te maken.”

Het zou alleszins minder kil zijn dan wedstrijden achter gesloten deuren, zoals momenteel in de Duitse Bundesliga. “Wedstrijden zonder publiek, dat is natuurlijk niet de bedoeling: dat is behelpen in de eerste fase. Hoe sneller met publiek - op een veilige manier - hoe beter voor iedereen.”

Hoe kan dat dan, veilig in een stadion? “Voetbal is een buitensport, de mogelijke concentratie van het virus gaat heel klein zijn”, klinkt het. “Of dit al vanaf 7 augustus kan? Onmogelijk om dat nu al te zeggen. Dat hangt van te veel verschillende en onvoorspelbare factoren af. Het is nog veraf. Als alles in goede zin blijft evolueren, is het mogelijk. Misschien niet meteen vanaf het begin, maar wel hopelijk zo snel mogelijk erna. Maar nogmaals, daar kan nu nog niets met zekerheid over gezegd worden.”