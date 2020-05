“De zestiende titel van Club Brugge is het resultaat van goede spelers, een uitstekende trainer en een doordacht beleid”

Club Brugge heeft zijn zestiende titel gevierd. Virtueel. Dat betekent geen gehos, geen drinkgelagen, geen veldbestorming en geen rondrit met de bus. Een surrogaat-titelviering. Blauw-zwart maakte er het beste van en in de gegeven omstandigheden is dat gelukt met een praatshow, een in elkaar geboetseerde wedstrijd die Club met 16-0 won en een DJ set van Clinton Mata waarbij alle vierende supporters ook even voorbij kwamen.