Blijft huurling Percy Tau langer bij Club Brugge?

Club Brugge overweegt om Percy Tau – al dan niet op permanente basis - over te nemen van Brighton. De Zuid-Afrikaanse aanvaller, vorige week 26 geworden, werd voor een jaar gehuurd zonder aankoopoptie.

“We moeten met Brighton bespreken of hij langer hier kan blijven”, zegt Club-trainer Philippe Clement. “Veel zal van de prijs afhangen.”

Als Zuid-Afrikaan had Tau geen arbeidsvergunning om in de Premier League te spelen. Daarom werd hij eerste verhuurd aan Union en vorig jaar aan Club. In 18 competitiewedstrijden, waarvan 12 in de basis, was hij goed voor 3 goals en 4 assists. Na een zinderende start had hij moeite met de hoge intensiteit van de trainingen en de wedstrijden. Brighton volgde de ontwikkeling van de speler van nabij op en bleef positief in contact met Club.

De vraag is of Tau nu wel klaar is voor de Premier League. Brighton bleef in nauw contact met Club en zou wel eens kunnen toestemmen om de speler langer in Brugge te laten. Ook al omdat door de coronacrisis de transferperiode lijkt op te schijven. Begin augustus staat de bekerfinale op het programma. De kans is reëel dat Tau dan nog steeds een speler van Club zal zijn.