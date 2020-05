Technische staf van Anderlecht blijft wijzigingen ondergaan: assistent Ngalula schuift naar U21

Bij Anderlecht blijft de technische staf van trainer Frank Vercauteren en speler-manager Vincent Kompany wijzigingen ondergaan. Keeperstrainer Max de Jong is weg, maar ook Floribert Ngalula (33) verdwijnt. De vriend van Kompany zet een stap terug naar de beloften, waar hij assistent wordt van coach Craig Bellamy.

Ngalula was vijf jaar coach van BX Brussels en werkt graag met de jeugd. Sinds de komst van Vercauteren zat hij niet meer op de bank bij de A-kern en verrichtte hij zijn werk vanuit de tribune.

Van de oorspronkelijke staf die met Vincent Kompany begon bij Anderlecht schiet nog weinig over. Simon Davies en Max de Jong vertrokken, terwijl Pär Zetterberg werd ontslagen. Alleen Jonas De Roeck blijft op post als T2. Ngalula zal wel worden vervangen. Het is geen geheim dat Anderlecht praat met Edward Still (ex-Club Brugge).