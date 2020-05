Charleroi mikt op Guillaume Gillet

Guillaume Gillet (36) is op zoek naar een nieuwe club. De middenvelder promoveerde vorig nog met de Franse tweedeklasser Lens, maar ondanks 26 matchen en twee goals kreeg hij geen nieuw contract. De voormalige speler van Gent en Anderlecht zoekt nu een nieuwe uitdaging en Charleroi is geïnteresseerd.

Dat Gillet close is met makelaar Mogi Bayat is daar niet vreemd aan. Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat bevestigde de belangstelling ook in een Facebookgesprek met de supporters. “Gezien zijn grote ervaring, zijn mentaliteit en zijn verlangen om terug te keren naar België is Guillaume Gillet een speler die niet zou misstaan bij ons. We zoeken uit of hij onze interesse deelt.”

De Karolo’s moeten wel rekening houden met buitenlandse concurrenten.