Genk grootste slokop van solidariteitsfonds, ook Anderlecht en KV Mechelen worden beloond

Genk is de grootste ontvanger uit het solidariteitsfonds van de Pro League,Club Brugge de grootste betaler Foto: BELGA

Racing Genk is de grootste netto-ontvanger uit het solidariteitsfonds van de Pro League. Ook Anderlecht en KV Mechelen, de clubs die nog kans maakten op Europees voetbal, worden beloond. Club Brugge en de voetbalbond zijn de grootste nettobetalers, al kan AA Gent daar nog bij komen.

De discussies binnen de Pro League gingen de voorbije weken niet alleen over de competitie, ze gingen ook (en voor sommige ploegen vooral) over geld.

Anderlecht en Genk stelden van meet af aan dat ze recht hadden op een compensatie omdat hun een kans op Europees voetbal was ontzegd. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie streden drie ploegen voor het laatste ticket in Play-off 1: Anderlecht, Genk en KV Mechelen. Vooral Anderlecht en Genk hadden het gevoel dat ze na de puntenhalvering nog een gooi konden doen naar de tweede plaats en het daarbij horende voorrondeticket voor de Champions League.

Ook andere clubs vonden dat ze recht hadden op een solidariteitsbijdrage. De coronacrisis treft iedereen en na lange discussies werd overeengekomen dat elke 1A-club recht heeft op 200.000 euro en elke 1B-club op 100.000 euro. Voor Genk en Anderlecht werd dat bedrag met 500.000 euro verhoogd. Pas helemaal op het einde kreeg ook KV Mechelen dat bedrag. De Kakkers hadden in theorie evenveel kans op een Europees ticket.

140.000 euro per gemiste recette

Op vraag van onder meer Zulte Waregem werd 140.000 euro per ploeg voorzien die op de slotspeeldag een thuismatch hadden en daardoor inkomsten misliepen. Daardoor profiteert Genk het meest van het solidariteitsfonds (200.000 + 500.000 + 140.000 euro).

Het geld is afkomstig van de voetbalbond en van de Europees spelende ploegen. Club Brugge draagt tien procent van zijn startgeld uit de Champions League bij. Charleroi of Antwerp doen hetzelfde voor de poulefase van de Europa League. Als AA Gent tot in de poulefase van de Champions League geraakt draagt het evenveel bij als Club.