Hij bestelde 500.000 machetes. Twee jaar later begon de genocide

Hij kocht de wapens om het bloedbad uit te voeren en richtte de haatzender Mille Collines op om de bevolking op te jutten. Zonder de steun van Félicien Kabuga zouden in 1994 in Rwanda nooit 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s zijn vermoord. Zaterdag werd hij opgepakt in Frankrijk. Al meer dan twintig jaar werd Kabuga gezocht, en al die tijd had hij niet meer nodig dan een valse naam en identiteitskaart om ongestoord nabij Parijs te leven.