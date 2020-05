Burgemeester bant 'afhaalpinten' in centrum van Hasselt: "Creatief is soms beetje te creatief"

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) heeft de Hasseltse horecabazen gewaarschuwd dat ze op afhaalpunten enkel drank in gesloten verpakkingen mogen verkopen. Enkele horecazaken boden bijvoorbeeld “afhaalpinten” aan, waardoor er samenscholingen ontstonden, zo schrijft Het Belang van Limburg. “Afhalen laten we toe en willen we zelfs aanmoedigen, maar dat is iets anders dan verdoken feestjes organiseren”, bevestigt Vandeput aan Belga. “Verpakt kan het nog, maar niet-verpakt volgt een boete.”

Bepaalde horecazaken in Hasselt installeerden een afhaaltoog, waardoor groepjes over straat liepen met plastic drinkbekers. Die mensen gingen vervolgens terug naar de toog voor een nieuw “afhaalpintje”, wat op die manier voor verdoken feestjes zorgde.

Foto: Sven Dillen

“Dat is niet toegestaan. We hebben vastgesteld dat men creatief was, maar soms een beetje te creatief. We weten allemaal dat iedereen het moeilijk heeft, zeker de zelfstandigen en de horeca heel zeker”, legt Vandeput uit. “Afhaalmaaltijden zijn een manier om toch wat meer omzet te maken en mensen aan het werk te houden, maar dit is een samenscholing en cafébazen zijn voor een stuk zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt.”

Een handelaar die betrapt wordt, riskeert een boete van 750 euro. “Ik heb die zaken niet willen sluiten, maar afhalen betekent: verpakte maaltijden en verpakte dranken”, aldus Vandeput. “Er zijn bijvoorbeeld ook twee koffiezaken die afgesloten afhaalkoffie verkochten. Het is natuurlijk de bedoeling dat mensen daarna verder lopen.”