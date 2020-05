Vliegtuigje stort neer tijdens eerbetoon aan Canadese inspanningen tegen coronavirus: bemanningslid overleden

In de Canadese provincie British Columbia is een vliegtuig van de luchtmacht neergestort dat deelnam aan een steunactie voor de Canadezen in deze moeilijke coronatijden. Daarbij kwam een bemanningslid om het leven, een andere raakte gewond.

“Een Snowbirds-vliegtuig van het Canadese leger is neergestort in de gemeente Kamloops in British Columbia”, meldde de Canadese luchtmacht op Twitter. Later werd daaraan toegevoegd dat één lid van het Canadian Forces Snowbirds-team overleed en een ander lid niet-levensbedreigende verwondingen opliep.

Minister Adrian Dix van Volksgezondheid van British Columbia meldde dat een persoon naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Volgens de autoriteiten heeft de piloot zich met zijn schietstoel weten te redden, maar raakte hij gewond.

Op woning beland

Volgens getuigen stortte het vliegtuig kort na het opstijgen neer op een woning. Het toestel moest samen met een tweede vliegtuig een vlucht uitvoeren boven verschillende steden in het kader van “Operatie Inspiratie”, die de Canadezen wil bedanken voor hun inspanningen in de strijd tegen het coronavirus.

De crash was het tweede recente ongeval met de Snowbirds. Een van de jets van het team stortte afgelopen oktober neer in een onbevolkt gebied net voor een show in Atlanta. De piloot wist zichzelf te redden met zijn schietstoel.

