‘Dodenlijst’ in cel van moordenaar gevonden: “Er stonden 16 namen op, onder wie 4 cipiers”

Bij een sweeping van de cel van veroordeeld moordenaar Didier Durin (37) in de gevangenis van Leuven hebben cipiers een ‘dodenlijst’ aangetroffen. De man had het plan opgevat om zestien mensen om het leven te brengen, onder wie vier cipiers en een kwartierchef. Het parket is een onderzoek gestart. De gedetineerde is overgeplaatst.