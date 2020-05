Japanse economie komt in recessie terecht

De Japanse economie is in een recessie terechtgekomen door de coronacrisis en een verhoging van de consumententaks vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Japanse regering heeft vrijgegeven.

Het Japanse bruto binnenlands product (bbp) kromp in het eerste kwartaal op jaarbasis 3,4 procent, zo blijkt uit een rapport.

De economische groei in het laatste kwartaal van 2019 kromp met 7,3 procent en ook in maart was er een krimp met 7,1 procent. Met die twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is Japan nu zoals verwacht in een recessie terechtgekomen. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2015.

“Ergste moet nog komen”

“We verwachten dat het ergste nog moet komen. De noodtoestand in Japan en de ernst van de pandemie in de westerse landen blijven de Japanse economie ontregelen”, zei een Japanse econoom tegen persbureau AFP.

De consumentenuitgaven daalden met 0,7 procent nadat die in de laatste drie maanden van vorig jaar ook al met 2,9 procent afnamen. Dat was het gevolg van een belastingverhoging in oktober. Premier Shinzo Abe verhoogde de consumententaks van 8 naar 10 procent ondanks zwakke consumentenuitgaven en stagnerende lonen.

De investeringen door bedrijven daalden dan weer met 0,5 procent tussen januari en maart. De export daalde met 6 procent nadat de corona-uitbraak in China de economische activiteiten een halt toeriep. China is de belangrijkste handelspartner van Japan. De export naar China nam met 8,7 procent af ten opzichte van een jaar eerder.

Ook had de Japanse economie te lijden onder de reisbeperkingen door het coronavirus. De toeristische sector rekent de laatste jaren vooral op buitenlandse toeristen, vooral uit andere Aziatische landen.

In Japan zijn meer dan 16.000 inwoners besmet geraakt met het coronavirus, ongeveer 750 van hen zijn overleden aan Covid-19.