Na vier uur al acht klanten met frisse coupe bij ‘middernachtkapper’

Lokeren - De rush op de kapsalons begon voor sommigen al heel vroeg. Een aantal kapsalons openden al in de nacht van zondag op maandag de deuren. Ook Alain Van Nuffel en Christoph Ysewijn van Maison Gianni’s in de Lokerse wijk Heiende konden aan de lokroep van de klanten niet weerstaan.

Om klokslag 0u01 opende ze de deuren van hun salon. Tot 4 uur maandagochtend kregen ze al 8 klanten in hun kappersstoelen. “Omdat we sinds vorige week wisten dat we op maandag 18 mei open mochten hadden we bij wijze van stunt onze klanten verwittigd dat we al om middernacht wilden openen. Een aantal mensen vonden dat blijkbaar wel een goed idee en gingen op het voorstel in. Op die manier zijn ze uiteraard meteen van hun wilde haren verlost,” aldus Christoph wiens afsprakenboekje voor de volgende dagen ook al helemaal vol zit.

De nachtelijke klanten waren in de wolken met de service die ze kregen. “Ik heb mijn kapper echt gemist en kon niet wachten,” aldus Stefanie die als eerste in de stoel mocht plaatsnemen.