Hevige brand richt zware schade aan in logementsloods voor seizoensarbeiders

Sint-Truiden -

In een loods van een fruitbedrijf in de Drie Gezusterstraat in Zepperen bij Sint-Truiden is maandagochtend een zware brand uitgebroken. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak van het gebouw, waarvan de eerste verdieping dienst deed als slaapplaats voor een 120-tal seizoensarbeiders. Verder waren onder meer koelcellen en opslagruimten ondergebracht op het gelijkvloers van de loods.