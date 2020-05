Gewapende man verschanst zich ’s nachts urenlang in woning, speciale eenheden dringen binnen maar vinden niemand

Koekelare - In Bovekerke nabij Koekelare was er zondagnacht een grote politie-interventie in de Noordstraat. Een schijnbaar gewapende man verschanste zich er urenlang in zijn woning en loste schoten. De speciale eenheden vielen rond 4 uur het huis binnen, maar de dader was gevlucht.

De ophef in de landelijke Noordstraat begon zondagavond laat al. De ex-vriendin van de 40-jarige bewoner belde toen naar de politie en zei dat haar ex-vriend haar met de dood had bedreigd. De man vertelde zelfs dat hij haar de zondagavond nog iets zou aan doen en dan de hand aan zichzelf zou slaan.

De politie reed daarop naar het huis van de man in de Noordstraat. Toen ze aanbelden, deed niemand open. Ze konden wel contact krijgen met de man, maar die was volledig buiten zichzelf van woede. Even later klonk er vanuit de woning een schot. De politie trok zich daarop terug en legde zich verdekt op rond de woning.

De straat werd volledig afgesloten en buurtbewoners werden gesommeerd om binnen te blijven. Er werd ook versterking opgeroepen van de recherche en politiezone Kouter. Meer dan vijf combi’s kwamen ter plaatse.

Nog een schot

Tijdens de onderhandelingen met de man weerklonk plots nog een schot. Het was op dat moment niet duidelijk of de man alleen in de woning was of zijn ex-vriendin bij hem was. Pas in de loop van de nacht werd duidelijk dat de ex-vriendin niet bij hem was. Of hij alleen in het huis was, was echter nog niet geweten.

De speciale eenheden van de federale politie (DGSU) werden eveneens opgeroepen. Na verdere onderhandelingen besloten zij rond 4 uur een einde te maken en deden een inval. Het huis was echter volledig verlaten.

Gevlucht

Wellicht heeft de 40-jarige man tijdens de onderhandelingen de kans gezien om te vluchten. Dat is mogelijk want het huis ligt in een vrij landelijke straat met veel akkers. Daarna werd een huiszoeking gedaan in de woning.

Vandaag gaat het onderzoek verder en wordt de man opgespoord. De 40-jarige man heeft naast relatieproblemen ook alcohol- en drugsproblemen en is daarvoor al gekend bij de politie. Het parket is op de hoogte.