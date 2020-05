Man vindt vogelspin in bakje druiven van Albert Heijn

Deze vogelspin is niet diegene die in het bakje druiven gevonden werd. Foto: Natuurhulpcentrum

Nederlander Bart van den Akker schrok zich rot toen hij dit weekend wat druiven uit de koelkast pakte. Er bleek een vogelspin in het bakje pitloze druiven uit Chili te zitten.

De vrouw van Van den Akker, uit het Nederlandse Arnhem, had de druiven vrijdag gekocht in de Albert Heijn, meldt de Gelderlander. Een dag later pakte haar man het bakje nietsvermoedend uit de koelkast om een trosje aan zijn zoon te geven. “Toen zag ik die enorme vogelspin. Ik ben enorm geschrokken natuurlijk.”

Eerder op de dag deed Van den Akker ook al een graai in het bakje, maar toen hij had nog niets door. De Arnhemmer schakelde vervolgens zijn buurman - “een man met verstand van dieren” - in voor hulp. De spin is afgeleverd bij een reptielenwinkel in de buurt.

Zeldzame reiziger

Een woordvoerder van Albert Heijn, die niet durft te zeggen hoe het beestje Nederland precies heeft gehaald, spreekt tegen de krant van een uitzonderlijke vondst. “Ik zou er ook van schrikken, denk ik. Gelukkig is er niets vervelend gebeurd en leeft de spin nog.” De man krijgt ter compensatie een nieuw bakje druiven aangeboden.

Dat is schrikken! Vogelspin duikt op in bakje druiven van Albert Heijn in Arnhemhttps://t.co/cHP8UMlNxB pic.twitter.com/XGwYw75aAg — De Gelderlander (@dgarnhem) May 17, 2020

bekijk ook

Vrouw is doodsbang van spinnen, maar overwint angst met simpel trucje: “Slaap nu samen met 35 tarantula’s”

Vreemde hobby: zet eens een spin op je hoofd