Honderden dorpjes in China gaan weer in lockdown door nieuwe uitbraak van corona

Door een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het noordoosten van China zijn minstens 1.205 dorpjes afgesloten van de buitenwereld. De nieuwe besmettingen doken op in de provincie Jilin nadat Chinese burgers de Russische grens hadden overgestoken om thuis te raken. Dat was mogelijk door de versoepeling van de maatregelen omdat de epidemie “voorbij” was. In grotere steden van de provincie werd het coronavirus nu toch weer vastgesteld, waardoor volledige gemeenschappen opnieuw in quarantaine moeten.