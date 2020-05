Meisjes in Pakistan door hun familie vermoord omdat video van hen circuleerde met jongeman

De voorbije jaren is al veelvuldig geprotesteerd tegen eremoorden. Foto: EPA

In het noordwesten van Pakistan zijn twee tienermeisjes vermoord door hun eigen familieleden. Het ging om een “eremoord”, nadat een video van hen met een jongeman de ronde deed op het internet. Dat meldt BBC.

De meisjes, 16 en 18 jaar oud, werden donderdagnamiddag doodgeschoten in Shaam Plain Garyom. Zondag werden twee verdachten opgepakt: de vader van de ene en de broer van de andere. Het zou gaan om een zogenaamde “eremoord”, als gevolg van een filmpje dat al enkele dagen op het internet circuleerde.

Daarin zou een jongeman te zien zijn die zichzelf filmt in het bijzijn van drie jonge meisjes. Hij zou al een jaar oud zijn, maar ging nu pas viraal op het internet, vertrouwde de politie de lokale krant Dawn toe. “Onze prioriteit is nu de bescherming van het derde meisje en de man voor we verdere actie ondernemen”, zegt de politie bij BBC.

Elk jaar gebeuren volgens activisten duizend eremoorden in Pakistan. Een eremoord wordt gepleegd als leden van de familie het gevoel hebben dat een van hen de reputatie van hun familie bezoedeld heeft.