Zuid-Koreaanse club vervangt supporters door sekspoppen in tribune

Nu toeschouwers door de coronacrisis niet meer welkom zijn in de voetbalstadions, moeten teams op zoek naar alternatieven. Soms kan het daarbij misgaan, zo ondervond het Zuid-Koreaanse FC Seoel. De club bood zijn verontschuldigingen aan omdat in de tribunes (per ongeluk) sekspoppen waren geplaatst.

FC Seoel nam het zondag in de K-League op tegen Gwangju. Om de tribunes te vullen, had de thuisploeg een bedrijf ingeschakeld om poppen te leveren zodat de tribunes minder leeg zouden lijken. Maar door een “misverstand” bleken er plots sekspoppen te zijn geplaatst. Die waren gekleed in t-shirts met het logo van de fabrikant van seksartikelen.

Foto’s van de poppen (mét mondmasker) deden al snel stof opwaaien op de sociale media, waarna FC Seoel zich haastte om zijn excuses aan te bieden.

“Wij willen ons verontschuldigen bij de supporters. Het spijt ons heel erg”, meldde de club op Instagram. “Het gaat om een misverstand met de leverancier en wij verzekeren dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.”

De Zuid-Koreaanse voetbalcompetitie hervatte op 8 mei na een onderbreking van twee maanden. Omdat er geen toeschouwers welkom zijn, nemen heel wat teams initiatieven om de tribunes wat voller te doen lijken. Vaak gaat het om spandoeken, affiches of kartonnen supporters. En dus soms ook om (seks)poppen.